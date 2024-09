Mayalé Desbois sera jugé pour «assassinat» de Benaya Mangal devant la Cour d’assises des mineurs en novembre

Les 20, 21 et 22 novembre prochains aura lieu le procès devant la Cour d’assises des mineurs pour «assassinat» de Mayalé Desbois, un crime commis sur Benaya Mangal. On entend un message au micro, un fond sonore… « Je suis au parloir, je vais voir Mayalé, c’est incompréhensible ce qu’il s’est passé. Le procès devrait faire la lumière sur les faits.», a indiqué Xavier Desbois, son père, appelé sur son portable qui nous a conseillé de joindre son avocat. Nous avons tenté de joindre Me Jérémy Stanislas sans succés, nous avons laissé un message à sa secrétaire. « J’ai du…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !