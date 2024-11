Le gallodrome « clandestin » n’en était finalement pas un

Quatre individus, interpellés en mai 2024 dans un gallodrome présenté comme clandestin par les forces de l’ordre, ont été jugés en octobre et en partie relaxés des faits qui leur étaient reprochés. Le gallodrome bénéficiait en fait depuis plus de 30 ans d’une autorisation de la Mairie de Cayenne, s’appuyant sur une jurisprudence qui tolère les combats de coqs en Guyane, aux Antilles, à La Réunion et dans les Hauts-de-France à condition que ces combats soient organisés dans un gallodrome déclaré et dont l’activité a été ininterrompue depuis 1964. C’est une affaire peu commune qu’a eu à traiter le tribunal…