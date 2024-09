Suppression de la taxe douanière sur le vivaneau destiné à l’exportation

La taxe douanière de 15 % appliquée depuis 2021 sur le vivaneau rouge pêché dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) guyanaise par une flotte semi-industrielle de 45 ligneurs vénézuéliens sous licence communautaire, a été supprimée le 22 août par un arbitrage présidentiel qui s’inscrit dans les engagements pris par le chef de l’Etat lors de son déplacement éclair, fin mars, en Guyane. Cette suppression de la taxe douanière sur le vivaneau est une aubaine pour la société Abchée et fils (SAF) qui vient de racheter la Cogumer et détient ainsi désormais le quasi-monopole sur le marché du vivaneau, un des…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !