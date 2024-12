Motion de censure : Le gouvernement Barnier renversé par la gauche et l’extrême droite

Ce mercredi 4 décembre, le gouvernement de Michel Barnier a été renversé par une motion de censure portée par les groupes parlementaires de gauche et soutenue par ceux de l’extrême droite. 331 parlementaires ont voté pour l’adoption de la motion de censure, provoquant la démission du Premier ministre et de son gouvernement lors de cette soirée historique. Un tel renversement n’était arrivé qu’une seule fois sous la Ve République, en 1962. À nouveau, la France est en quête d’un chef de gouvernement alors que l’instabilité politique s’accroit, six mois après la dissolution de l’Assemblée nationale prononcée par le président de…

