Affaire Gold’Or : la défense épuise un nouveau recours

Après une condamnation en première instance, confirmée pour la deuxième fois en appel en mars dernier, la société minière Gold’Or, poursuivie pour pollution environnementale, s’est à nouveau pourvue en cassation en invoquant plusieurs vices de formes. Les avocats de l’entreprise détenue par la famille Ostorero ont également tenté un recours auprès du Conseil constitutionnel, via une question prioritaire de constitutionnalité. Mais celle-ci n’a pas passé l’étape préalable de validation au motif que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux« . Un « revers » pour la société minière estime la partie civile. « Un épiphénomène » qui « ne remet pas en cause le…

