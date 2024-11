Dane Langhorne, une petite pipe au parloir et puis s’en va…

Le 21 novembre était son jour d’anniversaire, il a eu 28 ans. Il est né le 21 novembre 1996 à Cayenne. C’était aussi le jour du délibéré, dans son volet trafic de drogue, de l’affaire Alicia Faye, tuée d’une balle dans la tête à Cayenne, le 13 mars 2021. Le tribunal correctionnel de Cayenne a constaté l’absence de Langhorne, le 21 novembre, lors de ce délibéré et sa non représentation. Nous avons tenté de reconstituer son parcours ces dernières années. Ses parents sont Victor Langhorne et Roxane Neblett, ils sont nés au Guyana. Collégien, il est élève à l’établissement Justin…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !