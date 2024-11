Un an de prison ferme à effectuer à domicile, un stage de sécurité routière obligatoire, mention de la peine sur le casier judiciaire pour Serge Romney

Serge Romney n’était pas là ce matin devant la Cour d’appel (1) pour entendre le délibéré de sa culpabilité sur les faits de « refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer a une sommation de s’arrêter exposant directement autrui a un risque de mort ou d’infirmité permanente», de « violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacite n’excédant pas 8 jours» et de « violence sur une personne dépositaire de l’autorite publique sans incapacite». La Cour d’appel l’a condamné à une peine proche de celle donnée par le tribunal correctionnel : un an d’emprisonnement ferme à effectuer en…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !