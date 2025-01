Lourdes peines à la Cour d’assises : 30 ans de réclusion criminelle pour Whitmark Simon et Akim Pompey, 28 ans pour Clint Gobin et 16 ans pour Dason Jupiter

30 ans de réclusion criminelle pour Akim Pompey et Whitmark Simon reconnus coupables de tentative d’homicide sur policier(s) et de braquages, 28 ans de prison pour Clint Gobin, braqueur récidiviste et 16 ans pour Dason Jupiter arrivé en Guyane, 3 mois avant les faits. Une peine de sureté a été également prononcée. La représentante du ministère public Caroline Tharot avait requis la réclusion criminelle à perpétuité pour Clint Gobin, Akim Pompey et Whitmark Simon les estimant coupable de tentative d’homicide sur policier. La Cour d’assises ne l’a pas suivie en infligeant toutefois 30 ans de reclusion criminelle à Whitmark Simon…