L’adjoint au maire de Cayenne, Claude Mortin, aurait tiré deux fois sur son fils, mort à 25 ans…

Un drame familiale s’est noué hier à Cayenne. Un père a tiré à la carabine et touché deux fois son fils, décédé par la suite à l’hôpital de Cayenne Il a été placé en garde à vue pour « meurtre». « La personne placée en garde à vue occupe les fonctions d’élu à la mairie de Cayenne en tant qu’adjoint au maire.» dit un communiqué de la procureur par intérim, Caroline Tharot. Il s’agit de Claude Mortin, 11ème adjoint délégué à la gestion des eaux pluviales et autorisation de voirie. « Le 27 août 2024 vers 12h30, les services de…

