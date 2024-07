Doublé pour Gemima Joseph, championne de France du 200 m et un programme chargé de meetings pour la Guyanaise avant les Jeux Olympiques de Paris…

Gémima Joseph 22 ans et demi a remporté aisément la finale du championnat de France du 200 mètres dimanche face à sa camarade de l’équipe de France, Hélène Parisot, 31 ans et demi, 3ème aux championnats d’Europe. Avec des conditions de vents défavorables (-0, 3 m/s), elle réalise 22s 62, à 5 centièmes de son record au lendemain d’un record sur le 100 m en 11s 01 ce qui la place au 4ème rang européen sur la distance. « Il n’y a aucune femme qui est plus rapide que toi en France que ce soit sur 100 mètres et sur…