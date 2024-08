Débuts prometteurs de Dilhan Will au Tour de Guadeloupe : il n’est qu’à 10 secondes du 2ème au général Damien Urcel, Sam Maisonobe en jaune après une victoire en solo

Le Guyanais Dilhan Will (Uni Sport Lamentinois) était dans le bon groupe lors de la première étape de montagne qui comportait deux petites bosses (Salé et Sapotille) qui ont fait de gros dégats dimanche. 7ème de l’étape et au général, il reste en embuscade… Il y a le Tour de Martinique, le Tour de Guyane. Et il y a le Tour de Guadeloupe, le plus difficile des trois. Une preuve ? Au Tour de la Guadeloupe, au bout de 2 jours de course (plus un prologue), la sélection de la Martinique est d’ores et déjà éliminée des débats (ou quasi-éliminée)….