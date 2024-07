Bien soutenu par son équipe de l’USL, le Guyanais Dilhan Will s’impose au Tour de Marie-Galante

Il l’a fait. Dilhan Will, 24 ans, a remporté le Tour de Marie Galante après avoir pris le maillot jaune mercredi. Ambiance. Certes, il y a eu la montée du peloton à pied sur la fin du morne Vigot jeudi (une voiture ayant calé au beau milieu de l’ascension) et l’annulation du contre la montre de 17 km hier samedi, une jeune femme en voiture ayant percuté sur le parcours un coureur de l’USL qui s’en tire sans fracture, pour le reste, on peut dire que Dilhan Will s’est imposé sans problème à ce 46ème Tour de Marie Galante dont…