En 2024, contrairement à celles des olivâtres, les pontes de tortues luths et vertes sont en baisse dans l’Est de la Guyane

L’association Kwata a publié mardi 24 septembre un premier bilan de la saison des pontes 2024 pour l’Est de la Guyane. Les chiffres confirment une tendance observée en 2023, à savoir une forte activité des tortues olivâtres. En revanche, par rapport à 2023, les pontes de tortues luths et vertes sont en baisse mais restent dans la moyenne des années précédentes. Alors que les émergences des trois espèces de tortues marines présentes en Guyane (luth, verte et olivâtre) arrivent à leur fin, l’heure est au bilan pour l’association Kwata qui oeuvre sur le territoire pour la sauvegarde de ces reptiles…

