Législatives : le financement de la campagne, un casse-tête pour les candidats

Financer une campagne électorale n’est pas toujours un long fleuve tranquille, encore moins quand celle-ci surgit au pied levé, sans trop de recul pour se préparer. En 2022, six des 27 candidats de Guyane avaient vu leur compte de campagne être invalidés par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP). Cette année, le court laps de temps d’ici au premier tour du 29 juin des législatives anticipées, risque de rendre encore plus difficile la mobilisation de fonds nécessaires pour mener une campagne de terrain. Les candidats soutenus par un appareil d’un parti ou une base…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !