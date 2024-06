Elections législatives : un rassemblement pour battre l’extrême droite en Guyane

À l’appel commun de différentes organisations syndicales et d’associations nationales qui ont manifesté contre l’extrême droite ce samedi 15 juin et ont réuni dans les différentes villes de France, près de 640 000 personnes selon la CGT, 250 000 personnes selon les autorités, un rassemblement bon enfant d’une petite soixantaine de personnes s’est aussi tenu place de Grenoble devant l’hôtel préfectoral à Cayenne. Composée notamment de Solidaires-Sud Education, FSU Guyane, La Cimade, la Ligue des droits de l’Homme, Médecins du monde, l’intersyndicale a alerté « sur la crise sociale et démocratique ». Le ton est donné : » Si l’extrême droite arrive au pouvoir, notre République et notre démocratie sont en danger»

« Ce qui s’est passé lors des élections européennes puis la dissolution de l’Assemblée nationale et maintenant les élections législatives, laissent craindre l’arrivée au pouvoir du Rassemblement national et de l’extrême droite dans ce pays et évidemment cela nous inquiète pas simplement pour des questions morales. Ils sont porteurs d’idéaux nauséabondes, bien sûr qu’ils sont racistes, xénophobes. Ils s’en prendront aux plus faibles et l’ensemble des travailleuses et travailleurs seront ciblé.es par leur politique» a martelé au micro le syndicaliste Denys Oltra membre de la Fédération syndicale unitaire (FSU).

« Plein d’espoir » le syndicaliste appelle de ses vœux « à la victoire de la gauche, de ce Nouveau Front populaire qui pourra changer la vie de millions de personnes » et à « une forte mobilisation pour faire en sorte qu’il y ait le recul de l’extrême droite.»

Présent lors du rassemblement, Philippe Menard secrétaire régional de Guyane Ecologie a alerté sur «une politique d’extrême droite connue par leur adn » se caractérisant par «une lutte contre l’immigration, une xénophobie, un rejet des minorités. En Guyane ça n’a aucun sens même si les Guyanais sont tentés par ce vote car il y a tellement de crises et problème en Guyane ». Pour le représentant de Guyane Ecologie, « la solution n’est pas dans un projet mortifère d’ extrême droite pour la Guyane » mais « la solution de protestation et du changement est dans le Nouveau Front populaire qui a des propositions beaucoup plus respectueuses des droits et des citoyens comme des blocages de prix des produits de première nécessité, le désenclavement, le service public et la relance du projet d’autonomie pour la Guyane.»

Pour La Cimade, l’association qui défend les droits des personnes réfugiées et migrantes, il faut « voter contre la montée de l’extrême droite, il y a une montée de la haine, de la peur de l’autre et c’est ce contre quoi La Cimade lutte car nous sommes dans des valeurs d’ouverture et d’entraide. Ce dont on craint, est de voir des politiques qui seront encore plus importantes notamment pour les sans-papiers ou des gens qui ont des difficultés à avoir accès à des papiers en Guyane » s’inquiète Audrey Fontaine, bénévole à La Cimade.

La campagne électorale est très courte, elle démarre demain, lundi 17 juin et se terminera jeudi 27 juin à minuit. « On va soutenir les candidats qui vont dans notre sens, on ira dans des réunions publiques et nous ferons aussi campagne sur les réseaux sociaux » assure Phillipe Ménard.

Sauf que la mobilisation devra être de taille pour faire reculer l’abstention record en Guyane (90% lors des élections européennes) et inverser la forte tendance à voter en faveur du Rassemblement National sorti en tête des dernières élections (25,62%) loin devant LFI (18,44%) et de la majorité présidentielle à la traîne (10,50%).