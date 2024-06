La France persiste face à la quatrième révolte Kanak

Engluées dans la perspective du retour de « l’ordre » comme préalable à des discussions politiques, les autorités françaises sont déterminées à ne faire aucune concession au peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie. De leur côté, les indépendantistes kanak ne signeront de nouvel accord que si la perspective d’une indépendance y est inscrite de façon explicite. Des «émeutes», «des pillages», « une quasi-guerre civile », « une insurrection » : que se passe-t-il exactement en Nouvelle-Calédonie ? Pour les observateurs de la crise actuelle, très médiatisée à l’échelle nationale et même internationale, la réponse n’a rien d’évident. De fait, voilà bien plus que trois…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !