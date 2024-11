La Safer poursuit sa structuration

La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) et l’Etablissement public foncier et d’aménagement de la Guyane (Epfag) ont signé mercredi 6 novembre une convention partenariale officialisant le cadre du transfert des missions d’aménagement agricole, jusqu’ici détenues par l’Epfag, vers la Safer. Une passation de compétences qui constitue une étape supplémentaire dans la structuration de cette société privée à but non lucratif, créée pour réguler le marché du foncier agricole et aider à l’installation d’agriculteurs. Petit à petit, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) s’installe dans le paysage de l’aménagement du territoire guyanais. Mercredi 6 novembre, une nouvelle…