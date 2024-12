40 ans après, les revendications des peuples autochtones de Guyane restent entières

Les 8 et 9 décembre 1984, un rassemblement amérindien se tenait au village kali’na d’Awala à l’Ouest de la Guyane. Ce fut l’acte fondateur du militantisme autochtone guyanais. Le discours politique prononcé par Félix Tiouka est devenu un texte fondamental pour les luttes autochtones en Guyane. Le 9 décembre 1984, le président de la jeune Association des Amérindiens de Guyane française, Félix Tiouka, prononce une « adresse au gouvernement et au peuple français », intitulée « notre terre, nous l’aimons et nous y tenons ». Il y expose la « situation de dominés » des Amérindiens de Guyane, descendants des premiers habitants présents…

