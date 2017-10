Vu de Paris : L’affaire du Ceregmia rebondit

La sulfureuse affaire du Ceregmia a connu un rebondissement cette semaine, à Paris. Le Conseil d’Etat examinait en audience publique le recours de trois anciens professeurs, écartés de leurs fonctions pour des malversations mises au jour en 2014, en Martinique. Le rapporteur public de la juridiction administrative suprême a recommandé d’admettre leurs recours, pour des raisons complexes de procédure. Fred Célimène, l’ancien directeur du Centre d’Étude et de Recherche en Économie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée (CEREGMIA) à l’ex-Université Antilles-Guyane, pourrait bien obtenir gain de cause et à minima voir son affaire rejugée par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche…