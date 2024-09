Remise du rapport sur l’étude de l’impact de la pêche illégale à l’occasion du déplacement en Guyane du DGAMPA, Eric Banel

Très attendu, le rapport financé par la DGAMPA, élaboré par l’Ifremer, le WWF et le CRPMEM Guyane et intitulé « Estimation de la Pêche Illégale Étrangère en Guyane Française » sera rendu public ce lundi 16 septembre à l’occasion du déplacement en Guyane d’Eric Banel, directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DGAMPA), du 16 au 20 septembre. Ce sera aussi l’opportunité pour le Comité des pêches de faire le point sur d’autres sujets prioritaires, notamment le suivi des annonces faites par Emmanuel Macron en Guyane, telles que la mise en place d’une structure des navires saisis dans la partie Ouest, le fonds CMA-CGM et le renouvellement de 25 bateaux pour accompagner la filière pêche guyanaise.

Alors qu’il datait de 2012, le rapport sur la pêche illégale financé par la DGAMPA, élaboré par l’Ifremer, le WWF et le CRPMEM Guyane, est remis au goût du jour. Il sera présenté ce lundi 16 septembre lors d’une séquence qui rythmera le déplacement en Guyane d’Eric Banel, directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculure (DGAMPA). Pour Léonard Raghnauth, président du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CRPMEM), c’est l’occasion de faire le point sur le suivi des annonces d’Emmanuel Macron lors de sa visite fin mars au Marché d’Intérêt Régional.

Le président de la République avait annoncé la mise en place d’une structure des navires saisis dans la partie Ouest. Six mois après, où-en-est-on ?

Les services de l’État sont à la recherche d’un terrain propice pour récupérer les bateaux à détruire, et justement à l’occasion du déplacement de la DGAMPA, il y a au programme la visite sur l’Ouest guyanais d’un site de casse de navire. On tient absolument à ce qu’il y ait des sites stratégiques de saisis de bateaux, ainsi nous proposons un site vers l’Ouest à Mana et un autre à Sinnamary. Mais pas un seul site comme annoncé par le président de la République.

Emmanuel Macron avait aussi annoncé le renouvellement de 25 bateaux avec le concours du fonds CMA-CGM et l’ouverture de guichet en septembre…

Le guichet unique est déjà lancé. Le Comité de pêche est en train d’élaborer des plans, mais bien qu’il y ait un accompagnement exceptionnel de l’État pour le renouvellement des 25 navires, il y a une contre-partie financière énorme qui reste à charge de l’armateur. Malheureusement, l’investisseur-armateur qui veut se lancer dans le renouvellement de la flotte n’a pas accès à des prêts bancaires. Ce que nous demanderons au DGAMPA, c’est l’investissement de l’État pour garantir le financement des parties restantes à la charge de l’armateur car ça coince dans le financement global des trois catégories de bateaux proposées par le président de la République.

Pouvez-vous préciser ?

Pour la 1ère catégorie à savoir les bateaux de moins de 9m, il y a 13 unités financées sur la règle des aides de minimis avec 30.000 euros d’aides publiques.

Pour la deuxième catégorie, ce sont 6 navires de moins de 12m mais en 3ème catégorie de pêche qui coûtent en moyenne 250.000 euros. Sur ce segment, la participation de l’État est de 30 % et de 30 % pour la CTG, le reste 40 % à charge pour l’armateur. Nous souhaitons que ces 40 % soient garantis par l’État.

Quant à la troisième catégorie, ce sont 6 bateaux de moins de 24m au prix de 2 à 3 millions d’euros, dédiés à la pêche hauturière. La contribution Etat/CTG est à hauteur de 50 %, mais sans garantie de l’État, on ne pourra pas accéder à des prêts bancaires pour financer ces bateaux.

Qu’en est-il du fonds de CMA-CGM ?

Le fonds de CMA-CGM de deux millions d’euros est dédié à l’accompagnement de la filière d’aller vers des navires différents pour diversifier la production telle que la pêche au thon, au marlin et d’autres produits appelés « le poisson bleu ». Nous sommes en train de le mobiliser.