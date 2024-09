Antilles-Guyane : un rapport au vitriol sur la régulation du prix des carburants et de la Sara

Alors qu’il était couvert au nom du « secret des affaires », un rapport daté de mai 2022 sur la régulation du prix des carburants et du gaz aux Antilles et en Guyane émanant d’une mission de l’Inspection générale des finances (IGF) a enfin été rendu public le 4 septembre. « Si les modalités de calcul des prix sont satisfaisantes » selon la mission, « la régulation de la SARA, le calcul de sa rémunération et la transparence du système doivent être renforcés ». Autre point crucial, l’activité de raffinage de la SARA, « principal facteur de surcoût des carburants » estimé à environ « 14,6 cts€/l », est remise en question. Dans ce…

