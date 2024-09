Clap de fin pour la Compagnie Zoukouyanyan ?

La Compagnie Zoukouyanyan sera fixée sur son sort ce jeudi 19 septembre avec un possible prononcé d’une liquidation par le tribunal judiciaire de Cayenne. La décision décidera du sauvetage ou non de la dizaine de salarié·es de la Cie et du centre social de Mont-Lucas. Le clap de fin paraît inévitable pour la Compagnie Zoukouyanyan créée en 2001 et qui était devenue au fil des ans un acteur important du champ culturel et patrimonial par le biais notamment de la pratique du conte oral et de la sensibilisation environnementale. La décision du tribunal judiciaire attendue ce 19 septembre pourrait déboucher…