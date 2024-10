Pour faire face à la sécheresse, le plan Orsec « Eau » est déclenché

« Ce dispositif d’urgence vise à garantir la sécurité sanitaire de la population et à assurer la continuité de l’approvisionnement de biens de première nécessité dans les communes affectées« , indique la préfecture. Le niveau de vigilance « étiage » a également été élevé au niveau rouge pour une durée minimale d’un mois, sauf amélioration des conditions climatiques dans les prochaines semaines. Cette situation hydrologique, qui impacte l’ensemble des cours d’eau de la région, « complique l’approvisionnement en eau » et perturbe la navigation, « rendant l’accès aux ressources essentielles encore plus difficile pour les communes du fleuve« , souligne la préfecture.

Afin de coordonner l’ensemble des services de l’Etat, le centre opérationnel de zone a été activé par le préfet. Une cellule de crise se réunit quotidiennement, en collaboration avec les maires et la Collectivité territoriale de Guyane, « afin de définir et planifier les moyens à déployer » dans les communes concernées : approvisionnement en denrées alimentaires, eau, médicaments et autres biens de première nécessité.

Enfin, le communiqué de la préfecture indique que l’organisation du transport scolaire « fait également l’objet d’une attention particulière en perspective de la prochaine rentrée » sans pour autant donner plus d’informations à ce stade.

L’année dernière, la Guyane, comme l’Amazonie, avait également connu une saison sèche record, sans pour autant atteindre les niveaux d’étiage de cette année, considérés par la préfecture comme historiques. En effet, les niveaux des fleuves mesurés cette année surpassent « la situation rencontrée en 2009« , année d’étiage la plus sévère enregistrée.