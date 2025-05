Actualités parlementaires : Mayotte, retraite des fonctionnaires ultramarins et essais nucléaires en Polynésie

Dans une semaine parlementaire chargée, au cours de laquelle les députés examineront les controversées propositions de loi relatives aux soins palliatifs et d’accompagnement et à la fin de vie, et alors que le Premier ministre François Bayrou, embourbé dans l’affaire Bétharram, sera auditionné mercredi par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale sur la prévention des violences dans les établissements scolaires, plusieurs moments forts sont à noter pour les territoires ultramarins en particulier.

AME à Mayotte et calcul de la retraite des fonctionnaires ultramarins

Dans le cadre de la journée d’initiative du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT), les députés examineront jeudi la proposition de loi de la députée mahoraise LIOT, Estelle Youssouffa, sur l’extension de l’Aide médicale d’Etat (AME) à Mayotte, qui a été rejetée la semaine dernière en commission des affaires sociales par le centre, la droite et l’extrême droite (lire ici).

L’Assemblée nationale se penchera aussi sur la proposition de résolution visant à prendre en compte la cherté de la vie en Outre-mer dans le calcul de la retraite des fonctionnaires ultramarins, présentée par les députés LIOT de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Lenormand, et de la Guadeloupe, Olivier Serva et Max Mathiasin.

Le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte à l’épreuve des commissions

Les sénateurs réunis en commission des affaires sociales, en commission des finances et en commission des affaires économiques examineront pour avis le rapport du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte du ministre des Outre-mer Manuel Valls, qui sera examiné par la Chambre haute à partir de la semaine prochaine. Mardi, la commission des lois auditionnera par ailleurs le ministre des Outre-mer sur ce projet de loi déposé en avril et qui vise à faire adopter des mesures structurelles pour Mayotte, dévastée par le cyclone Chido le 14 décembre dernier.

Manuel Valls entendu par la commission d’enquête sur les essais nucléaires en Polynésie française

Mardi, la commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie française poursuivra ses auditions avec celle de Manuel Valls, celle de Thomas Statius et Sébastien Philippe, auteurs du livre « Toxique : Enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie« , ainsi que celle du pasteur Taaroanui Maraea, ancien président de l’Eglise protestante maohi.

Coopération et intégration régionales des Outre-mer

Jeudi, la délégation sénatoriale aux Outre-mer, présidée par la sénatrice de Saint-Barthélémy Micheline Jacques (LR), auditionnera Thani Mohamed-Soilihi, ancien sénateur de Mayotte et actuel ministre délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, dans le cadre du rapport d’information sur la coopération et l’intégration régionales des Outre-mer – volet 2 : bassin océan Atlantique.

Colloque au Sénat relatif aux « Codification(s) et droit(s) des Outre-mer »

Enfin, vendredi à 8 heures (à Paris) se tiendra le colloque « Codification(s) et droit(s) des Outre-mer », co-organisé par la délégation sénatoriale aux Outre-mer et l’Association des juristes en droit des Outre-mer (AJDOM), à visionner en direct ou en différé sur le site internet du Sénat.