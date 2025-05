« Penser la Calédonie à l’aune des intérêts de la France, c’est une logique impérialiste »

Un an après l’insurrection en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, ayant provoqué au moins 14 morts, plus de six mois de couvre-feu et des dégâts matériels à hauteur de deux milliards d’euros, l’anthropologue Benoît Trépied publie chez Anacharsis Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Un livre écrit quelques mois après le soulèvement qui a débuté le 13 mai 2024 pour lui donner du « sens » en l’inscrivant dans l’histoire coloniale vécue par le peuple kanak. Guyaweb : C’est un livre écrit après un « tourbillon médiatique », les dizaines d’interventions que vous avez faites pendant la crise débutée en mai 2024. Vous écrivez qu’il vous « paraît essentiel que les Français…