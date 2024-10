Incroyable mais vrai : Dane Langhorne absent du procès pour trafic de stupéfiants après avoir été libéré par la Cour de cassation hier !

Stupeur ce matin au tribunal correctionnel du Larivot ou l’on a constaté l’absence au procès de Dane Langhorne l’un des principaux protagonistes. Il est sorti hier soir du centre pénitentiaire de Remire suite à une décision de la Cour de cassation rendu hier (!) « pour des histoires de personnes mal convoquées par email» nous a indiqué Me Chelle qui représentait le cabinet Beulque pour la partie civile absente au procès, la famille d’Alicia Faye. « Il a lui a été rappelé qu’il avait une audience aujourd’hui et de ne pas rater ce rendez-vous » dit le président du tribunal….

