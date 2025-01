Donald Trump officiellement investi 47e président des Etats-Unis

Ce lundi 20 janvier, Donald Trump est devenu officiellement le 47e président des Etats-Unis à l’issue d’une cérémonie d’investiture, à Washington D.C., marquant la transition du pouvoir avec Joe Biden. Le milliardaire américain, qui a prêté serment avant d’entamer son second mandat, a annoncé qu’il signerait « un nombre record » de décrets dès sa première semaine à la Maison Blanche. La répression de l’immigration illégale, le protectionnisme économique, la relance des énergies fossiles sont parmi ses priorités.

Deux mois après sa victoire face à Kamala Harris le 5 novembre, Donald Trump a prêté serment ce lundi 20 janvier à l’occasion de la cérémonie d’investiture marquant officiellement la transition du pouvoir avec Joe Biden. En raison des conditions climatiques, cette cérémonie s’est tenue exceptionnellement à l’intérieur du Capitole… attaqué par les partisans de Donald Trump en janvier 2021 dans le contexte de la contestation des résultats de l’élection présidentielle précédente.

Quatre ans plus tard, la victoire en novembre 2024 du milliardaire contre la candidate démocrate ne souffre d’aucune contestation. Donald Trump a gagné nettement l’élection présidentielle, en remportant notamment le vote populaire qui a sanctionné l’administration sortante. Soutenu par un Parti Républicain aujourd’hui hégémonique contrôlant les deux chambres du Congrès, Donald Trump peut attaquer sereinement son second mandat de 4 ans à la présidence des Etats-Unis.

Après avoir prêté serment ce lundi, le leader républicain s’est exprimé, revenant sur la campagne électorale pendant laquelle il a été touché par une balle. Le 47e président a ensuite décliné dans son discours d’investiture les grands axes de son programme et les mesures qu’il prendra dans les 100 premiers jours de son mandat.

Revanchard et plus décomplexé que jamais, il a promis de faire les choses en grand dès son investiture et de signer dès sa première semaine dans le Bureau ovale un nombre record de décrets exécutifs « historiques pour la refondation des Etats-Unis et la révolution du bon sens« . Parmi ses priorités annoncées : les expulsions d’immigrés, le protectionnisme économique, la fin de la guerre en Ukraine et la relance de l’exploitation des énergies fossiles.

Détricoter l’héritage de Biden

En premier lieu, Donald Trump s’en est pris à l’immigration illégale dont il a fait de sa répression un axe majeur de sa campagne. Le milliardaire s’est engagé ce lundi à fermer la frontière avec le Mexique en décrétant « un état d’urgence nationale au niveau de notre frontière sud« . Il a aussi annoncé « des millions d’expulsions » d’immigrés et de « criminels sans papiers« . L’armée sera mobilisée pour « repousser cette horrible invasion de notre pays » et lutter contre les cartels de la drogue mexicains qui seront « inscrits comme organisations terroristes étrangères« .

Le 47e président s’est aussi engagé à reprendre et étendre la construction du mur frontalier avec le Mexique, et à rétablir le programme Remain in Mexico qui oblige les demandeurs d’asile à rester en dehors des Etats-Unis le temps que leur dossier soit traité.

Donald Trump a ensuite décliné son programme économique, basé sur le retour du protectionnisme pour réduire le déficit commercial américain et encourager la production nationale. Il a annoncé son intention de relancer la guerre commerciale avec la Chine et d’imposer des tarifs douaniers de 10% sur toutes les importations aux Etats-Unis et de 60% pour tous les produits en provenance de Chine, qu’il accuse de « pratiques commerciales déloyales« .

Donald Trump souhaite que les Etats-Unis redeviennent un pays manufacturier pour être « à nouveau une nation riche. L’or liquide qui est sous nos pieds va nous y aider« . Le milliardaire souhaite en effet relancer les forages de gaz et de pétrole, notamment au large des côtes américaines et sur les terres fédérales, en réduisant les formalités administratives et en abrogeant des régulations environnementales.

Le président américain va en ce sens déclarer un « état d’urgence climatique« . Selon lui, la hausse des prix de l’énergie est responsable de l’inflation, qu’il a promis de combattre durant sa campagne. Donald Trump veut aussi revenir sur certaines des lois et réglementations climatiques mises en place sous l’administration Biden, qui a notamment interdit de nouveaux forages offshore sur plus de 2,5 millions de km². Le Républicain a également annoncé la sortie des Etats-Unis de l’Accord de Paris sur le climat.

Côté politique internationale et diplomatie, Donald Trump a répété qu’il mettrait fin à la guerre en Ukraine « en six mois« , se présentant comme « un grand faiseur de paix« . Durant la campagne, Trump a critiqué, à plusieurs reprises, le soutien continu du gouvernement américain à l’Ukraine. Il souhaite aider Kiev et Moscou à trouver un accord.