Sécheresse : vives inquiétudes de Trois-Sauts à Antécum

Des dédales rocheux émergés et des bancs sableux qui barrent les fleuves. Une eau terreuse qui s’écoule des robinets dans les écoles, des élèves transporté·es par les airs par les militaires pour pouvoir aller en cours et des prix à la consommation qui flambent. Les conséquences de la baisse exceptionnelle du niveau des cours d’eau sont multiples dans les villages de l’Est et de l’Ouest guyanais où les fleuves sont au cœur du quotidien. « On n’aura bientôt plus de carburant pour aller à la pêche et à la chasse [en pirogue à moteur – ndlr] » relate Michel Aloïké, conseiller municipal…