Un militaire guyanais récidiviste passe 3 fois avec de la cocaïne incorporée en 3 mois à Félix Éboué, il vient d’être arrêté et condamné à 3 ans de prison au Mans

Un militaire guyanais de 22 ans a été jugé par le tribunal du Mans pour avoir transporté près de 1,1 kg de cocaïne dans son corps entre le 30 septembre et le 1er octobre 2024. C’est un récidiviste : il avait déjà été condamné au sursis en 2021 et avait écopé d’une interdiction de paraître à l’aéroport Félix Éboué de Matoury. Un dossier qui pose un certain nombre de questions. Régulièrement, des militaires ou d’anciens militaires de Guyane se retrouvent coincés dans une affaire de drogue : pêle-mêle on a dans l’affaire Alicia Faye, Dane Langhorne et Rodrigo Aboeka, on a eu…