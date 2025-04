Après une importante chute des saisies de poudre blanche en 2023 en lien avec la mise en place du 100% contrôle à l’aéroport Félix-Eboué fin 2022, la direction régionale des douanes a annoncé ce vendredi 4 avril une forte augmentation pour 2024, notamment au port de Dégrad-des-Cannes, cible des stratégies de contournement mises en place par les trafiquants de drogue.

2,8 tonnes de poudre blanche ont été saisies en Guyane en 2024, selon un bilan communiqué ce vendredi 4 avril par la direction régionale des douanes, soit plus de 10% des 20 tonnes de cocaïne (+74%) interceptées à l’échelle nationale par les douanes*. En 2023, les douaniers de Guyane avaient saisi 571 kg de cocaïne.

Cette « hausse considérable » des saisies de drogue l’année dernière en Guyane est notamment liée « à la création d’une cellule de ciblage au port, il y a deux ans » a expliqué ce vendredi en conférence de presse Richard Marie, directeur régional des douanes.

Cette cellule est à l’origine d’une saisie historique d’1,8 tonne de cocaïne au port de Dégrad-des-Cannes, en avril 2024, sur un conteneur à destination du Havre. La précédente prise d’importance datait de 2020 : 594 kilos de cocaïne avaient été interceptés dans une voiture stationnée aux abords du port.

A l’aéroport Félix-Eboué, vecteur privilégié du trafic de stupéfiants depuis la Guyane avant la mise en place fin 2022 du dispositif 100% contrôle des passagers, les saisies sont en revanche « stables voire en baisse », a assuré la direction régionale des douanes.

« Stratégies de contournement »

Le dispositif empêche les passagers suspectés de transporter des stupéfiants d’embarquer via des interdictions administratives, rendant inhospitalier l’aéroport pour les « mules ».

« Le 100% contrôle mis en place à l’aéroport est très efficace, donc les organisations criminelles sont dans des stratégies de contournement » a expliqué Richard Marie. Désormais, les trafiquants se reportent sur les voies maritimes et le fret aérien constatent les douanes, où « 303 kg de cocaïne ont été saisis en avril 2024 » a indiqué le directeur régional. Deux trafiquants marseillais avaient été interpellés dans le cadre de cette affaire.

Ces nouveaux vecteurs, « notamment sur les vols à destination des Antilles, nous obligent à nous adapter » a estimé Aline Clérot, procureure de la République à Cayenne, également présente à la conférence de presse. Ces stratégies « demandent encore plus de coordination entre les forces de l’ordre et les parquets, notamment de Bobigny et de Créteil, avec qui je travaille quasi quotidiennement », souligne-t-elle.

En parallèle, les moyens de contrôle vont être renforcés au Grand port maritime de Guyane, qui a vu transiter 565 000 tonnes de conteneurs en 2024 et plus d’un million de tonnes de flux. Les douanes seront dotées « d’ici la fin de l’année » d’un « scanner mobile basse intensité » a annoncé ce vendredi la direction régionale. « Les formations des agents ont commencé cette semaine », a-t-elle précisé.

Concrètement, cet instrument sera installé dans une camionnette qui scannera au passage les conteneurs. Il avait été promis en 2022 par Gabriel Attal, alors ministre des Comptes publics, lors d’un déplacement en Guyane consacré aux enjeux de sécurité.

La fraude fiscale en hausse

Au crédit du bilan des douanes pour 2024 : les saisies de numéraires et les amendes douanières sont en forte hausse également. Les services douaniers ont ainsi redressé 686 014 euros à des importateurs ayant fraudé sur leur déclaration douanière qui doit contenir l’origine, la valeur et l’espèce de la marchandise importée.

De plus, 475 047 euros de capitaux non déclarés ont été saisis par les douanes, dont 308 630 euros issus d’un manquement à l’obligation déclarative lors du franchissement d’une frontière et 151 997 euros de retenue temporaire d’argent liquide que leurs détenteurs n’ont pas pu justifier. De l’argent souvent saisi lors des vols retour depuis l’Hexagone vers la Guyane et considéré par les douanes comme les salaires des mules. La loi autorise à avoir en liquide sur soi 10 000 euros maximum.

Ces saisies sont facilitées par la loi du 18 juillet 2023 qui offre aux services douaniers de nouvelles prérogatives en matière de lutte contre le blanchiment d’argent liquide, en les dotant notamment de nouveaux pouvoirs d’investigation.

Photo de Une : les trafiquants ne manquent pas d’ingéniosité pour dissimuler la cocaïne © Guillaume Reuge / Guyaweb

*A l’échelle nationale, avec l’ensemble des services de police et de gendarmerie mais aussi la marine, les autorités françaises ont saisi 53,5 tonnes de cocaïne en 2024, soit une augmentation de 130% comparé à 2023 (23 tonnes).