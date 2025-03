Le déviant sexuel Patrice Prudent condamné à « 16 ans de réclusion criminelle » par la Cour

Patrice Prudent a été jugé par la Cour criminelle les 12 et 13 mars, une Cour composée uniquement de magistrats professionnels. Il était en détention provisoire pour des viols commis sur mineurs de moins de 15 ans, des viols commis sur des mineurs de plus de 15 ans, pour des viols incestueux, pour des agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et de plus de 15 ans. Il a notamment été condamné à 16 ans de réclusion criminelle. Depuis le 6 juillet 2023, Patrice Prudent, 47 ou 48 ans aujourd’hui, était en détention provisoire. Il a été interpellé…