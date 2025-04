« L’audience se déroule, il y a eu disjonction »

Nous avons joint Me Eric Bichara, lors d’une suspension de séance au tribunal de Fort de France, sur son portable à 17h30 heure de Martinique (18h30 en Guyane) qui nous a indiqué que « l’audience se déroule, elle se déroule bien ». Il nous a indiqué « il y a eu disjonction (on présume que c’est pour les avocats et/ou les prévenus absents), les prévenus présents sont jugés » avons-nous compris de la part de Me Bichara, lorsque la séance à dû reprendre et notre conversation s’interrompre. Des avocats ne se sont pas déplacés Me Emile Tshefu, Me José Lobeau, Me Mustapha…