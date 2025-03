Oléoduc de la centrale du Larivot : le Conseil d’Etat tranche en faveur d’EDF

Par une décision du 25 mars, le Conseil d’Etat a tranché en faveur de l’énergéticien dans le conflit l’opposant à une riveraine de l’oléoduc devant alimenter en biocarburant la centrale électrique du Larivot, actuellement en construction. Pour le Conseil d’Etat, Maude Pulchérie n’était pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du préfet de Guyane de 2020 déclarant d’utilité publique la canalisation et permettant sa construction et son exploitation. La riveraine, dont le terrain jouxte le pipeline, estime au contraire être exposée à un risque de mort en cas d’explosion de la canalisation. Depuis 2017 et la décision de déplacer la…

