Relaxe en appel comme en première instance pour le policier Rubichon qui était poursuivi pour «agression sexuelle» sur une Guyanienne par personne «abusant» de son «autorité»

Le rôle des audiences de Cour d’appel ne nous étant plus adressé, subitement, depuis plus de deux mois (1), nous avions oublié qu’un délibéré nous intéressait, celui concernant Alain (ou Alan) Rubichon 29 ans, policier poursuivi en appel pour « agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction ». Appel avait été interjeté par le parquet à l’issue de la décision du procès de 1ère instance qui avait relaxé le prévenu en juin 2022. L’audience a eu lieu le 27 février, le délibéré de relaxe a été rendu le 9 avril. Les dés étaient un peu…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !