Recrutement de marins indonésiens : un choix contraint par le manque de formation locale aux métiers de la mer ?

Quinze marins indonésiens vont bientôt intégrer les chalutiers de la principale entreprise crevettière de Guyane. Faute d’avoir trouvé des équipages localement, la Société guyanaise de pêche sauvage, filiale du groupe Abchée et fils, s’est résolue à ce recrutement international qui souligne les problématiques d’emploi du 3e secteur économique de la Guyane. Dans le territoire ultramarin, la pêche à la crevette n’est en effet pas la seule filière plombée par le manque d’attractivité et de formation locale aux métiers de la mer. Une seule formation qualifiante existe en Guyane : le CAP maritime formant aux métiers de matelot et de mécanicien…

