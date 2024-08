« La marche était trop haute » : 22s 69 sur 200 m, 16ème temps des demi-finales, Gemima Joseph éliminée…

Comme prévu, Gémima Joseph a été éliminée en demi-finale du 200 mètres. Elle termine, en 22 s 69, avant-dernière de sa série (7ème sur 8) et 16ème temps des trois demi-finales. A 22 ans et demi, elle est encore jeune et doit déjà penser aux Jeux de Los Angeles dans 4 ans. « La marche était trop haute» a commenté Monique Ewange-Epée, l’ex-sauteuse en hauteur aujourd’hui consultante sur France Télévision Comme nous l’annoncions ce matin, avec le 11ème temps des séries (sans compter les repéchages), Gémima Joseph n’avait quasiment aucune chance de décrocher l’une des 8 places de la finale….

