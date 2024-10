9 coups de couteau pour enduire du secrétaire de l’Etat major contre le commandant adjoint du 33ème Rima

La Grande Muette a ouvert ses portes ce matin devant la Cour d’assises normalement spéciale (voir photo de Une extraite du rôle) mais qui s’apparentait de fait à Cayenne à une Cour d’assises lambda avec trois magistrats professionnels et, pour le reste, un jury populaire. Il était notamment question de l’opposition de caractère entre le commandant Frank Ramblado et le secrétaire de l’Etat major, le caporal-chef Alexandre Rouquette au 33ème Rima de Fort de France. La façon de commander de Frank Ramblado a pu aussi heurter parmi les militaires. Alexandre Rouquette est poursuivi pour tentative de meurtre, il a porté…

