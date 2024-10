Affaire Laya Boucanage : Paul Laya relaxé par la justice

L’entrepreneur Paul Laya, poursuivi ainsi que Laya Boucanage son entreprise de transformation de viande pour plusieurs infractions environnementales et sanitaires, a été relaxé jeudi 3 octobre par le tribunal correctionnel du Larivot. Une suite logique après la décision en mai de ce même tribunal de déclarer inconforme la majeure partie de la procédure judiciaire intentée à son encontre. Avant lui, la chambre de l’instruction et le tribunal administratif avaient également annulé des actes d’accusation et les suspensions administratives. Ses avocats ont dénoncé un « acharnement judiciaire« . Beaucoup de fumée sans feu. Au terme de deux ans de procédure judiciaire et administrative…