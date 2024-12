Intoxication au plomb : la transformation du manioc jugée non responsable

« Il n’y a pas d’enrichissement du manioc en plomb lors des étapes de préparation » de la cassave, du cachiri, du couac ou encore du tucupi à Saint-Georges de l’Oyapock comme à Trois Sauts, a dévoilé jeudi 5 décembre Loïc Martin, chercheur post-doctoral de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) de Toulouse, au cours du séminaire de restitution des recherches menées entre 2022 et 2024 dans la région oyapockoise par l’Observatoire régional hommes milieux du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et ses partenaires. Ces données, non encore publiées, sont importantes car jusqu’à présent le monde médical et celui…