Découvrez les 20 articles les plus au premier trimestre 2025

Voici les enquêtes, révélations et articles favoris publiés au premier trimestre 2025 dans Guyaweb, journal d’information et d’investigation en Guyane. Et pour continuer à lire une information fiable et de qualité, abonnez-vous à Guyaweb : profitez de notre offre spéciale « La vie douce » à 30€/an au lieu de 55€/an.



1 : Cold case, il y a 20 ans Myrtho Fowel disparaissait : suspicion de lésion due à une arme à feu dans sa vertèbre lombaire (publié 19 février)



2 : De l’affaire AZ DOM de José Mariéma à l’affaire Médicalia de Steeve Constant : préjudice supposé de plus de 4 millions d’euros à près de 8, 5 millions pour la Sécu (publié le 4/02)

3 : Léon le retour : Mancini l’ange gardien (publié le 23/02)

4/ : Affaire du trafic de cocaïne des policiers de la PAF, de deux employés de la mairie de Matoury, d’un ancien frappeur de policiers : tous les noms ! (Publié le 14/03)

5 : Il faut sauver le soldat Marie-Laure Phinera-Horth…(publié le 30/01)

6 : Projet Sudmine : le CSG se positionne contre (publié le 29/01)

7 : Recruteurs de mules : mode d’emploi (publié le 23/01)

8 : Air France desservira la liaison Cayenne/Fortaleza (publié le 17/01)

9 : Kourou : ce que révèle le rapport accablant de la Chambre régionale des comptes (publié le 27/03)

10 : Mo News placé en redressement judiciaire (publié le 21/02)

11 : Un an à peine après son élection, José Mariéma remplacé par Renan Figueiredo Rodrigues à la tête de la FedomG (publié le 12/02)

12 : Le joueur de l’ASC Tours, Neel Benth, devant les juges à Nanterre pour trafic de drogue (publié le 27/01)

13 : Alain Maline voulait faire un film sur l’affaire de la disparition de Myrtho Fowel, l’IRCGN était venu de Paris pour étudier son véhicule, la 307 de la CCOG (publié le 20/01)

14 : Exfiltré de Guyane, Rousselet-Magri, en charge des factions armées, rebondit à Pontoise (publié le 06/01)

15 : Rentrée solennelle mais presque : le procureur général pique un fard ! (publié le 24/01)

16 : Le pétrole fait son « grand retour » en Guyane (publié le 22/03)

17 : Etienne Bordes, les morts sont tous des braves types (publié le 07/01)

18 : Pour plus de 10 millions d’euros d’argent public, t’as pas ton bac… (publié le 20/03)

19 : Pour un quad, un télephone portable et 23 grammes d’or, un gendarme est devenu paraplégique, le garimpeiro a été tué d’une balle dans le cœur (publié le 27/02)

20 : Les « profits suspects » du Groupe Bernard Hayot mis en lumière par Libération (publié le 13/01)