2nd tour des législatives : 10,8% de participation à 12h en baisse par rapport au 1er tour

En baisse de -5,3 points par rapport au 1er tour (16,1%), le taux de participation est de 10,8% à 12h, communique la préfecture de Guyane. Par dérogation, ce samedi 6 juillet se déroule donc le second tour des élections législatives anticipées pour les 108 917 électeurs de Guyane répartis dans les 1ère et 2de circonscriptions et appelés à voter pour élire les deux députés guyanais. L’ouverture des bureaux de vote est de 8h à 18h. Pour le 1er tour, le taux de participation était de 32,5 % soit une hausse de +6 points par rapport à 2022. Les taux de participation seront communiqués par la préfecture à 12h et 17h ce samedi. Quant aux résultats, ils seront connus à partir de 18h.

Trois candidats : deux dans la 1ère circonscription et un seul dans la 2nde circonscription

Qualifiés pour le second tour dans la 1ère circonscription, Jean-Victor Castor et Boris Chong-Sit se disputeront le siège au palais Bourbon.

Dans la seconde circonscription, c’est un vote atypique qui est proposé aux électeurs des 14 communes. En effet, le député sortant Davy Rimane sera le seul candidat. Pour rappel, la maire de Saint-Laurent Sophie Charles, qui s’était qualifiée pour le second tour, s’est désistée le jour d’après.

Arrivé troisième, Jean-Philippe Dolor s’est aussitôt déclaré candidat. Une candidature considérée comme irrecevable par la préfecture, Jean-Philippe Dolor n’ayant pas atteint 12,5% des électeurs inscrits. Saisi en urgence par la préfecture et Jean-Philippe Dolor, le tribunal administratif a confirmé le rejet de la candidature de Jean-Philippe Dolor.

A noter que ce second tour des élections législatives anticipées commence aussi ce samedi d’autres territoires d’Outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique et la Polynésie française) et dans certaines circonscriptions de l’étranger notamment au Brésil. Dans les autres circonscriptions de l’étranger, dans l’Hexagone, à La Réunion, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le scrutin se déroulera dimanche 7 juillet.

Photo de Une : l’un des 14 bureaux de vote de Rémire-Montjoly, l’une des 22 communes guyanaises qui a obtenu le plus de votants (45,11%) lors du 1er tour des élections législatives anticipées 2024 / ©KLS_GUYAWEB