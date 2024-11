Plusieurs députés ultramarins vent debout contre la hausse anticipée des prix des billets d’avion Air France

Pas encore adoptée, mais déjà répercutée. La compagnie Air France-KLM, qui relie notamment Paris à Cayenne, a d’ores et déjà reflété dans le prix de ses billets la potentielle hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) voulue par le gouvernement dans son projet de loi de finances (PLF) 2025 d’austérité. L’augmentation de cette taxe devrait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2025, pour tout voyage au départ de la France, une fois le PLF adopté.

Air France l’a annoncé il y a 4 jours par communiqué et justifie cette répercussion par le fait qu’elle devra verser à l’Etat le produit de cette taxe à compter du 1er janvier, que les montants aient été collectés ou non au préalable auprès de ses clients. Or, selon l’entreprise, « devoir verser à l’État français une taxe non collectée représenterait une perte de plusieurs dizaines de millions d’euros » pour ses caisses.

Afin d’éviter cette situation, « le Groupe Air France-KLM a décidé le 24 octobre 2024 de répercuter par anticipation cette hausse sur les billets vendus pour des voyages à compter du 1er janvier 2025, et ce sans attendre l’adoption définitive du projet de loi de finances« .

Le barème utilisé est celui figurant dans l’amendement déposé par le gouvernement dans le cadre du PLF 2025. En cas de modification du barème, d’abandon ou de rejet de l’amendement, les compagnies du groupe s’engagent à procéder à une régularisation pour que « le montant collecté soit égal au montant effectivement dû au titre de la TSBA« .

Ainsi, pour les vols domestiques (y compris DOM) et les vols intra-Union européenne, le montant collecté au titre de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est passé de 2,63€ à 9,5€ pour les cabines Economy et Premium et de 20,27€ à 30€ pour la cabine Business. Pour l’ensemble des vols au-delà de 5500 km, notamment à destination de la Guyane, le montant collecté est passé de 7,51€ à 40€ pour les cabines Economy et Premium et de 63,07€ à 120 € pour les cabines Business et La Première. De quoi faire bondir les prix de billets déjà élevés.

Exonérer les territoires ultramarins

Remontés par cette annonce, une quinzaine de députés ultramarins issus de différents groupes politiques de gauche (NFP, PS, LFI) ont fait savoir leur mécontentement par voie de communiqué, lundi 4 novembre.

Dans ce texte commun signé notamment par les deux députés de Guyane, Jean-Victor Castor et Davy Rimane, ce dernier étant par ailleurs président de la délégation aux Outre-mer à l’Assemblée nationale, les élus ultramarins dénoncent une décision « qui frapperait injustement nos territoires, dont les populations ont déjà de grandes difficultés à exercer leur droit légitime à la mobilité« .

Ils réaffirment par ailleurs leur opposition au projet du gouvernement et leur volonté « de voir les Outre-mer exonérés de cette hausse » sur la fiscalité aérienne. « Tandis que la vie chère est une préoccupation majeure de nos populations, qui fait actuellement l’objet d’une contestation d’ampleur aux Antilles, cette mesure et ce calendrier viennent encore davantage affecter un pouvoir d’achat déjà largement souffreteux » argumentent les députés qui ont saisi de cette problématique le PDG d’Air France-KLM, Benjamin Smith, ainsi que le ministre chargé des Transports, François Durovray.

« Si le gouvernement a effectivement prévu d’augmenter les taxes sur le secteur aérien, il ne dispose pas à ce moment de majorité dans l’hémicycle pour le voter » estiment par ailleurs les députés. En a-t-il vraiment besoin avec une arme comme le 49.3 ?