Un agriculteur Hmong qui venait au marché meurt percuté à Matoury par une voiture de location conduite sans permis

Le tribunal correctionnel et la Cour d’appel ont été plutôt indulgents envers le jeune Randy Aymon, conducteur sans permis d’une voiture louée à une société, qui a perdu le contrôle de son véhicule à Matoury dans la descente de Polydor (près du sentier de Lamirande). Il prend un an de prison ferme aménagé ab intio (tout de suite) et deux ans avec sursis. Celui qui a perdu la vie, un père de famille, Hmong de Cacao, allait vendre ses fruits et légumes à Cayenne Beaucoup de Guyanais connaissent l’endroit. En direction de Matoury, vous prenez le rond point du Progt…