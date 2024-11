Patrice Prudent sera jugé par la Cour criminelle pour des viols sur mineurs dont son fils

Patrice Prudent est en détention pour des viols commis sur mineurs de moins de 15 ans, des viols commis sur des mineurs de plus de 15 ans, pour des viols incestueux, pour des agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et de plus de 15 ans. Il demandait sa mise en liberté. Sa demande a été rejetée. Il devrait être jugé devant la Cour criminelle les 12 et 13 mars prochains. Depuis le 6 juillet 2023, Patrice Prudent, 47 ans aujourd’hui, est en détention provisoire. « C’est un dossier où Patrice Prudent a reconnu la plupart des faits…