C’est le dimanche 9 juin à partir de 21h05 heure locale (16h05 heure de Guyane), d’après son entraineur Gaétan Tariaffe qui nous a précisé ce point de réglement pour les 10 meilleurs athlètes de l’année sur la distance, que Gémima Joseph, 22 ans et demi, entre en lice directement en demi-finale du 100 m aux championnats d’Europe à Rome. Elle ne fera pas le 200 m à ces championnats, c’est plus sage. Nous nous posions à plusieurs reprises la question : Gémima Joseph doit elle faire le 100 m, le 200 m et le 4×100 aux championnats d’Europe : soit…

