Législatives : qui sont les dix candidat.es en Guyane ?

La clôture officielle des actes de candidatures pour les législatives, hier à 18h, permet d’y voir un peu plus clair dans le scrutin anticipé des 29 juin et 6 juillet. Dix candidats, cinq dans chacune des deux circonscriptions, se présentent cette année, contre 27 candidats en 2022. La moitié des 10 candidats était en lice il y a deux ans, mais quelques surprises sont à noter comme la candidature de la maire de Saint-Laurent Sophie Charles, et l’investiture Rassemblement national – Les Républicains reçue par l’avocat Olivier Taoumi, proche collaborateur du président de gauche de la Collectivité territoriale, Gabriel Serville,…

