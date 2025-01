La motion de censure déposée par LFI contre le gouvernement Bayrou

Présentée par Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale, la motion de censure signée par 57 parlementaires – dont les deux députés guyanais Jean-Victor Castor et Davy Rimane – a été déposée après le discours de politique générale de François Bayrou mardi 14 janvier. Ce jeudi 16 janvier à 15h à Paris, soit 11h en Guyane, cette motion de censure sera examinée, même si elle ne devrait pas être in fine adoptée. Nommé par Emmanuel Macron après la chute de l’éphémère gouvernement Barnier, le Premier ministre François Bayrou subit sa première épreuve avec cette motion de censure déposée par LFI, dont voici le contenu intégral :

MOTION DE CENSURE LFI CONTRE LE GOUVERNEMENT BAYROU

« En nommant François Bayrou Premier Ministre, le Président de la République récidive dans le déni de démocratie. Il aurait pourtant dû retenir les leçons de l’échec cuisant de sa première tentative pour contourner le vote des Françaises et des Français. Nommé au nom de la “stabilité institutionnelle”, le gouvernement de Michel Barnier a été le plus court de la Vème République, tombant sous le coup d’une motion de censure au bout de trois mois. Avec Michel Barnier, pas plus qu’avec François Bayrou, il n’existe de majorité à l’Assemblée nationale pour prolonger le macronisme. L’entêtement présidentiel à imposer des gouvernements minoritaires fait perdre un temps précieux au pays alors que les événements climatiques extrêmes et la multiplication des plans sociaux nécessitent de rompre en urgence avec la politique menée depuis 7 ans.

Le refus du Premier Ministre de solliciter un vote de confiance de l’Assemblée nationale à l’issue de sa déclaration de politique générale est un aveu. Alors que le Président de la République assume de nommer un gouvernement contre le vote des citoyens, le Premier Ministre compte gouverner sans le vote de confiance des députés. Nous refusons de banaliser ce coup de force, inédit parmi les démocraties parlementaires. Faute de vote de confiance, la motion de censure sera l’occasion d’un vote de défiance qui permettra de clarifier la position des parlementaires.

La composition du gouvernement de François Bayrou est à elle seule une provocation justifiant la censure. Nommer Elisabeth Borne ministre de l’Education nationale, c’est remettre en selle la Première ministre qui a brutalisé le Parlement avec 23 recours au 49al3 en 2 ans et qui a porté l’injuste et anti-démocratique réforme de la retraite à 64 ans. Maintenir Bruno Retailleau au Ministère de l’Intérieur qui ose parler de “français de papiers”, de “régression ethnique” et des “belles heures” de la colonisation est insupportable. Le gouvernement est un aréopage dont le curriculum vitae annonce aux françaises et aux français une politique de casse sociale.

En décidant de reprendre le budget présenté par Michel Barnier, le gouvernement assume de perdre des recettes, de bloquer toute nouvelle mesure fiscale ambitieuse et de réhausser le niveau de l’austérité à 50 milliards d’euros. Le budget de François Bayrou sera celui de Michel Barnier, en pire. Dès lors, la censure est une mesure de protection des Françaises et des Français contre une politique de destruction de services publics et de la protection sociale.

C’est pourquoi les députées et les députés signataires de cette motion appellent à la censure du gouvernement de François Bayrou, conformément à l’article 49 alinéa 2 de la Constitution et aux articles 153 et suivants du règlement de l’Assemblée nationale. »

Les signataires :

Mme Mathilde Panot, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Raphaël @Arnault, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Pierre-Yves Cadalen, M. Sylvain Carrière, Mme Gabrielle Cathala, M. Bérenger Cernon, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, M. Sébastien Delogu, M. Aly Diouara, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Mathilde Feld, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, M. Perceval Gaillard, M. David Guiraud, Mme Zahia Hamdane, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Abdelkader Lahmar, M. Maxime Laisney, M. Aurélien Le Coq, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Aurélie Trouvé, Mme Clémentine Autain, M. Alexis Corbière, M. Hendrik Davi, M. Benjamin Lucas-Lundy, Mme Sandrine Rousseau, Mme Sabrina Sebaihi, Mme Danielle Simonnet, M. Édouard Bénard, Mme Soumya Bourouaha, M. Jean-Victor Castor, Mme Elsa Faucillon, Mme Émeline K/Bidi, Mme Karine Lebon, M. Frédéric Maillot, M. Davy Rimane, M. Nicolas Sansu.