Hausse des plaintes pour violences conjugales

Les violences conjugales demeurent en 2020 un facteur alarmant. Sur les dix premiers mois de l’année 2020, il y a eu « plus de récidivistes et plus de faits plus graves » enregistrés dans des affaires de violence conjugale, résume Samuel Finielz le procureur de la République, lequel pointe aussi du doigt les effets délétères du « confinement ». Le régime d’exception qui régit les activités depuis mars 2020 a participé de la dégradation de l’intégrité physique et morale des personnes de sexe féminin. Au 31 octobre 2020: « 450 plaintes » pour « violences conjugales » présumée avaient été…