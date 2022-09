Visites ministérielles : Dupond-Moretti restera trois jours, Attal et Darmanin même pas 24h

En réponse à la flambée de violence, l’exécutif envoie en Guyane ses ministres en charge des questions de sécurité et de justice. Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, sera présent du jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre tandis que le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin et son collègue des Comptes publics en charge des Douanes, Gabriel Attal, arriveront vendredi pour participer notamment aux Assises de la sécurité et repartiront le lendemain.

Une visite de trois jours placée sous le signe de la sécurité et de la lutte contre la délinquance. C’est le programme concocté par Paris qui envoie trois de ses ministres en Guyane cette fin de semaine afin de tenter de calmer l’exaspération d’une population qui subit une insécurité chronique.

Parmi les trois ministres en visite en Guyane, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti est celui dont le programme est le plus chargé. Sa visite débute dès demain, jeudi 29 septembre, par un entretien avec la maire de Cayenne Sandra Trochimara, avant une visite de la cour d’appel de Cayenne, puis une rencontre avec le président de la Collectivité territoriale de Guyane Gabriel Serville.

Le lendemain, vendredi 30, il se rendra au Suriname afin de rencontrer le président Chan Santokhi et son homologue de la justice pour parler coopération transfrontalière, mules et trafic de stupéfiants.

Le garde des Sceaux fera ensuite un passage par Saint-Laurent du Maroni où il visitera le tribunal judiciaire et « les secteurs d’habitat illicites » comme le précise la note aux rédactions du ministère de la Justice que nous avons consultée.

Visite express pour Darmanin et Attal

Ce même vendredi 30 septembre, la Collectivité territoriale co-organise avec le rectorat, le parquet, la préfecture et l’association des maires de Guyane les Assises de la sécurité. Une journée de travail à laquelle les ministres ont été conviés et ont confirmé leur participation.

Du moins pour la clôture des Assises pour lesquelles Eric Dupond-Moretti, déjà présent en Guyane, sera rejoint par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et Gabriel Attal, ministre des Comptes publics en charge des Douanes, qui arriveront en Guyane vendredi vers 17h.

Une visite express pour ces deux derniers qui doivent repartir vers la Martinique le lendemain, samedi 1er octobre, vers midi. Soit moins de 24 heures passées en Guyane…

Mais avant de repartir, les ministres participeront le samedi matin à une réunion de travail en préfecture sur la problématique du trafic de stupéfiants et des mules. Ils se rendront ensuite à l’aéroport Felix-Eboué pour suivre le circuit de détection , prévention et traitement des passeurs de drogue.

Gérald Darmanin et Gabriel Attal s’envoleront vers la Martinique aux alentours de midi. Quant au ministre de la Justice, il ne quittera la Guyane que samedi soir après avoir visité la prison de Rémire le samedi après-midi.