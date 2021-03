Vaccinations : «l’ARS ne prend pas toutes les décisions qu’elle veut…»

Guyaweb a réalisé une interview de l’ARS Guyane focalisée principalement sur l’organisation de la vaccination anti-Covid et sur le cas des variants préoccupants. Une interview réalisée en deux temps : d’abord via l’envoi de questions écrites le jeudi 11 mars avec des réponses écrites de l’agence régionale de santé publique le même jour. Puis, suite à un nouvel envoi de questions écrites le 17 mars, d’abord qualifiées de «difficiles» par l’ARS et suivies d’un échange oral direct dans l’après-midi du vendredi 19 mars. Guyaweb : Des personnes (sur Cayenne, ndlr) vont parfois se faire vacciner d’initiative, sans être inscrites, et…